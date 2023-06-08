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Ремонтные работы ведутся по улице Тархана в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июня 2023, 18:00
Ремонтные работы ведутся по улице Тархана в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начаты ремонтные работы по улице Тархана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города сообщает о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна улице Ж.Тархана.

В связи с этим, с 8 по 20 июня полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Ахмета Жубанова до улицы Асан Кайгы.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.


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