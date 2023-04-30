Ремонтные работы по проспекту Женис ведутся в Астане

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - С 29 по 30 апреля текущего года полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Женис на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Джангельдина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с Управлением административной полиции ДП Астаны.