23 Мая 2022 22:34

Ремонтно-восстановительные работы завершены на трассе Алматы-Усть-Каменогорск

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На участке обеспечен проезд, установлены необходимые дорожные знаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 22:00 часов на 395-м км трассы республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» завершены ремонтно-восстановительные работы. Обеспечен проезд», - прокомментировали в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол».

В целом было задействовано 18 единиц спецтехники и 30 дорожных рабочих. На участке установлены необходимые дорожные знаки.

В АО «НК «КазАвтоЖол» добавили, что с целью предотвращения аналогичной ситуации проводится ревизия по остальным трубам и скотопрогонам на всех участках республиканских дорог.

Как сообщалось, что АО «НК «КазАвтоЖол» инициировало служебное расследование для выяснения всех обстоятельств по факту смыва трубчатого перехода на трассе Алматы-Усть-Каменогорск.

22 мая в 16:45 ч. в Алматинской области в связи обильными осадками в виде дождя произошел размыв труб на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск, 393 км и 395 км.