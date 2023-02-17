Ремонтно-восстановительные работы продолжаются в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе продолжается ликвидации последствий аварии на ТЭЦ. На сегодняшний день, завершены ремонтно-восстановительные работы в 184 квартирах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подрядная организация завершила ремонт в 184 квартирах, в 32 квартирах работы продолжаются, еще планируется провести ремонт в 36 квартирах», говорит представитель ТОО «Лидер Декор» Нурболат Ермеков.

Также продолжаются работы и по восстановлению теплосетей.

«За время работы, было смонтировано более 30 км трубной продукции. Ежедневно на тепловых сетях по замене дефектных участков трубопровода и монтаже тепловой изоляции работает 82 человека. Работы будут продолжаться до полного устранения», - говорит главный инженер «Экибастузские тепловые сети» Евгений Банченко.

Вместе с тем, специалистами тепловых сетей продолжаются работы по промывке внутренних систем теплоснабжения многоэтажных жилых домов. Ежедневно промывают около 10 концевых домов, а также дома с низкими параметрами теплоснабжения. Сегодня промывка проводится в 11 домах.

«Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения показало, что работы по подготовке дома к отопительному сезону собственниками проводились некачественно, так как в теплоносителе в большом количестве присутствует ржавчина. Это влияет на пропускную способность трубопровода. Также имеются многочисленные вставки из труб меньшего диаметра на участках трубопровода подвальной разводки. Непроектное снижение диаметров трубопроводов также существенно снижает качество теплоснабжения. И эта проблема практически всех домов, которым более 15 лет», - сообщил главный инженер «Экибастузские тепловые сети» Евгений Банченко.

На сегодня была проведена промывка внутренней системы теплоснабжения в 34 многоэтажных домах. Остальные работы по реконструкции можно будет проводить только после окончания отопительного сезона.

В кулуарах Сената первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр высказался о работе КСК в Экибастузе.

«Работа, которую должны проводить местные теплосети по стабилизации и нормализации гидравлического режима, промывке внутренних сетей, которой занимались КСК, была поставлена из рук вон плохо. Даже с уменьшенным тепловым параметром невозможно нормализовать тепловой режим в помещениях», - сказал он.

11 февраля, первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр посетил с рабочей поездкой г. Экибастуз, где ознакомился с работой ТЭЦ и обеспечением подачи тепла потребителям.





Фото: Есенжол Исабек