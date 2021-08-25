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Ремонтник выбросил сейф с деньгами из окна седьмого этажа в Нур-Султане

25 Августа 2021 12:18
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Ремонтник выбросил сейф с деньгами из окна седьмого этажа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рабочий пошел на отчаянные меры, пытаясь взломать сейф в квартире, где делал ремонт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

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Сотрудниками криминальной полиции задержан 25-летний подозреваемый в краже.

«В ходе расследования установлено, что для произведения ремонта в квартире женщина пригласила рабочего. Поработав некоторое время, молодой человек приметил на балконе сейф. Различными инструментами он пытался его вскрыть, но не смог. Предполагая, что в сейфе может находиться крупная сумма денег, злоумышленник выбросил его из окна 7-го этажа, надеясь, что откроется дверца, а затем сам спешно покинул квартиру. Прибежав на место, подозреваемый увидел, что сейф так и не открылся, после чего скрылся с места происшествия», - рассказали в ведомстве.

Очевидцы происшествия позвонили в полицию.

Установлено, что в сейфе находились документы и денежные средства около 4500 долларов США.

Сейчас неудачливый взломщик задержан. Возбуждено уголовное дело, вещественные доказательства изъяты. Проверяется причастность мужчины к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Выяснилось, что ранее он имел судимость за кражу.




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#Нур-Султан   #Происшествия   #Криминал  
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