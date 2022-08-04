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Ремонт взлетно-посадочной полосы закончили в аэропорту Нур-Султана
4 Августа 2022 17:02

Ремонт взлетно-посадочной полосы закончили в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев сегодня закончился ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), который был запланирован до 8 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Строительно-ремонтные работы проводились с 15 июля по 4 августа (с 11:00 до 18:00). Всего отремонтировано более 22 000 кв. метров асфальтобетонного покрытия. С целью обеспечения безопасности полетов ремонт проводится ежегодно», - проинформировали в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт принял решение о проведении ремонтных работ в феврале нынешнего года, после чего информацию о графике работ своевременно направили авиакомпаниям. Авиаперевозчики на основании полученного уведомления от аэропорта внесли изменения в расписание рейсов.

За время ремонта ВПП и с временным переходом Международного аэропорта столицы на ночной режим работы для удобства горожан даже запускали автобусные маршруты в ночное время.


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