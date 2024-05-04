Ремонт взлетно-посадочной полосы в Павлодаре завершат в 2025 году

В этом году в Павлодаре начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежной дорожки. Однако, вопреки изначально плану, рейсы отменять не будут. Основные работы перенесли на следующий год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект двухгодичный, подрядчик уже определен.

- Реконструкция аэропорта в Павлодаре включает в себя два проекта. Это реконструкция взлётно-посадочной полосы и реконструкция здания самого аэровокзала. Что касается реконструкции ВПП, уже готова проектно-сметная документация, она прошла госэкспертизу. Конкурсные процедуры проведены, определена подрядная организация, проект двухгодичный. На 2024 год запланировано выполнение только части работ, приостановление авиамаршрутов в этом году не планируется, - прояснили ситуацию корреспонденту Kazinform в пресс-службе акима области.

Ранее павлодарцам сообщили, что стоимость реконструкции взлетно-посадочной полосы составит более 6 миллиардов тенге, финасировать эти работы будут за счет республиканского бюджета. Проектом предусмотрена реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, замена системы светосигнального оборудования, установка системы освещения периметра, системы видеонаблюдения, ограждения.

Ремонт должны были начать в апреле, после чего планировалось приостановить авиасообщение с Астаной и городом Алматы. То есть речь идет об отмене всех рейсов. Если АО «Аэропорт Павлодар» получил бы временную сертификацию для запасной грунтовой полосы, полностью авиасообщение не остановили бы. Садиться и взлетать могли бы суда с малой вместимостью и грузоподъемностью – турбовинтовые АН-24.

На данный момент порядок выполнения работ изменили. До конца года авиарейсы будут, билеты в продаже есть, ремонтные работы не помешают авиасообщению.

- На реконструкцию здания аэровокзала проектно-сметная документация разработана и направлена на госэкспертизу. Мы ждём проект с госэкспертизы. После чего работа по нему будет продолжена, сейчас пока нельзя ничего сказать о стоимости проекта. В планах - реконструкция здания, чтобы увеличить пропускную способность аэропорта, расширение зоны вылета, разделение на внутренние и международные направления. Необходимо менять систему теплоснабжения, производственные помещения, - сообщили в пресс-службе акима области.

Напомним, после ремонта павлодарский аэропорт должен стать более современным и удобным. Сейчас в той же зоне вылета места с трудом хватает для всех пассажиров, ожидающих посадки на рейс. Помещение небольшое и порядком «уставшее».

В том числе, после реконструкции появятся два телетрапа, чтобы пассажирам было проще попасть на борт или в здание аэровокзала по прилету. Вылеты, вероятно, приостановят только в следующем году.