Ремонт ведут на участках еще трех улиц в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся ремонтные работы по улицам Шакарим Кудайбердыулы, Караменде би Шакаулы и Акыртас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.



В связи с проведением работ с 26 по 30 июля будет полностью перекрыто движение по улице Шакарим Кудайбердыулы на участке от улицы Шу до проспекта Рахимжана Кошкарбаева.

С 26 по 28 июля на ремонт закроют участок улицы Караменде би Шакаулы от улицы Бейбарыс Султан до улицы Акан серы.

С 26 по 27 июля на средний ремонт дорожного полотна полностью закроют улицу Акыртас на участке от улицы Дауылпаз до проспекта Рахимжана Кошкарбаева.