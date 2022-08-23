Ремонт в двух школах СКО выполнили всего наполовину

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области капительный ремонт проводят в 26 сельских школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Назир Жашибеков на брифинге сообщил, что на четырех объектах работы завершили. В 19 учебных заведениях ремонт заканчивается, осталось буквально 10-30%. В двух средних школах – Советской и Рудной – ремонт выполнили всего на 40-50% от общего объема работ. Тем не менее руководитель заверил, что до 1-го сентября все 26 объектов отремонтируют.

«Выделено более 2,4 млрд тенге. В том числе по программе «Ауыл - ел бесігі» - 20 проектов на сумму 1,9 млрд тенге, из областного бюджета - семь объектов на 484,7 млн тенге. В основном ведутся комплексные ремонты - замена кровли, оконных блоков, ремонт системы отопления, электроснабжения, внутренние и наружные работы», - сказал Назир Жашибеков.



