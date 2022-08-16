16 Августа 2022 17:40

Ремонт по проспекту Мангилик ел в столице завершат до 20 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 20 августа планируем завершить все ремонтные работы по проспекту Мангилик ел. Об этом сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с погодными условиями срок ремонта проспекта Мангилик ел продлился. Все работы планируется завершить до 20 августа. На сегодня закрыт только участок проспекта Мангилик ел от улицы Керей-Жанибек хандар до улицы Бухар-жырау», - сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на запрос МИА «Казинформ».

В управлении также сообщили о том, что из запланированных 131 улицы отремонтированы 46.

«Строительно-монтажные работы по среднему ремонту автодорог производятся в зависимости от погодных условий в городе. В среднем все работы по среднему ремонту автодорог завершаются к середине октября», - добавили в управлении.

Ранее в управлении сообщили, какие участки дорог перекрыты в столице в связи с проводимыми ремонтными работами.

Также сообщалось, что движение по столичному мосту «Архар» перекроют из-за ремонта дороги.