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Ремонт оборудования на «МАЭКе» даст Актау дополнительно до 4 тысяч кубометров воды в сутки

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Мая 2023, 08:36
Ремонт оборудования на «МАЭКе» даст Актау дополнительно до 4 тысяч кубометров воды в сутки

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На территории «МАЭК» ведутся ремонтные работы по замене теплообменных трубок на выпарном аппарате ДОУ (дистилляционная опреснительная установка). После проведения жители Актау будут дополнительно получать до четырех тысяч кубометров питьевой воды в сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылокй на пресс-службу акима Мангистауской области.

Центр общественных коммуникаций со ссылкой на главного инженера завода по приготовлению дистиллята и промышленного тепловодоснабжения (ЗПД и ПТ) ТВС Дениса Саморукова проинформировал, что опреснительная установка была введена в эксплуатацию в 1989 году - изношенность оборудования не позволяла давать городу дополнительные кубометры воды. Сейчас ситуация исправляется.

Из резерва областного акимата было запланировано выделение 2,6 млрд тенге ТОО «МАЭК».

«Греющая камера – это одна из основных частей опреснительной установки, которая, собственно, сейчас и находится в ремонте. Специалистами ремонтного завода производится замена теплообменных трубок на греющей камере, которые не менялись 34 года, за это время появилась накипь. В настоящее время на камере 3164 трубки, которые в общей сложности составляют 32 тонны. Всего же было приобретено 78 тонн 740 кг тонн трубок. Это хватит для работы двух греющих камер и двух подогревателей», - говорит Денис Саморуков.

Он пояснил, что с помощью этих трубок происходит выпаривание морской воды и получение дистиллята, который направляется на приготовление питьевой воды.

«Есть два вида дистиллята – дистиллят глубокой очистки и дистиллят общего потока, часть воды уходит на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭС, а основная часть – на ЦУВС-2 - станцию приготовления питьевой воды. Уже готовую воду направляют в нижнюю и верхнюю части города, в ЦУВС-4 и по другим направлениям», - добавил Денис Саморуков.


Акимат   Мангистауская область   Вода  
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