Ремонт областных и районных дорог в ВКО запланирован на 11 млрд тенге

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ВКО в 2022 году на ремонт дорог областного и районного значения выделят свыше 11 млрд тенге. Об этом на брифинге в РСК рассказал исполняющий обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурбек Тураров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В Восточно-Казахстанской области в этом году планируется реализация 122 дорожных проектов, из них 114 будут завершены, остальные станут переходящими.

«В Семее начнется реконструкция автогужевого моста, стоимость проекта составляет свыше 30 млрд тенге, на начало строительства из республиканского бюджета выделен 1 млрд тенге. В областном центре планируется модернизация трамвайных путей, а также реконструкция улиц Белинского, Карбышева и Базовая», - отметил Нурбек Тураров.

Кроме того, начато строительство двух мостов в поселке Белоусовка ВКО. Они будут расположены в створе улицы Суворова и со стороны автодороги Усть-Каменогорск – Риддер.

С прошлого года ведется строительство мостов в Риддере, через реки Филипповка и Ульба. На завершение проекта в этом году выделено 37,5 млн тенге.

В приграничных районах реализуется 37 проектов по среднему ремонту дорог и улиц, в том числе в Катон-Карагайском районе – семь проектов, в Курчумском – два, в Тарбагатайском – девять, в Урджарском – восемь, в Бородулихинском – пять, в Шемонаихинском – шесть.