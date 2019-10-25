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Ремонт начали в перинатальном центре Атырау

25 Октября 2019 14:38
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Ремонт начали в перинатальном центре Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауском перинатальном центре начали ремонт в гинекологическом отделении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе перинатального центра, в настоящее время проводится ремонт гинекологического отделения. Завершится он в первых числах ноября. Однако центр продолжает работать в штатном режиме. С начала октября здесь принято свыше 800 родов. На период ремонта часть рожениц направляется в городской родильный дом, который с октября получил третий уровень.

Напомним, сотрудники Атырауского областного перинатального центра, где главный врач и акушер подозреваются в том, что осознанно не спасли новорожденного, подали заявления на увольнение по собственному желанию, а затем написали письмо Президенту.

Позже сообщалось, в Атырау 28 врачам перинатального центра подписали заявления об увольнении.

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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