Ремонт начали делать в подтопленных домах в Карагандинской области

Пострадавшие от паводка жители Шетского района Карагандинской области начали делать ремонт и обустраиваться в новых домах. Аким области Ермаганбет Булекпаев навестил сельчан и осмотрел наиболее пострадавшие от талых вод участки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пострадавшим от паводка в Шетском районе оперативно выплатили единовременную помощь от государства в размере 100 МРП. Сельчане также получили компенсацию за испорченное имущество. Возмещен погибший скот.

В 54 домах нужен ремонт. Жители будут его делать своими силами. На эти работы выплачена компенсация. Взамен аварийных шести домов выкуплено пять, один построят. Семьи переезжают в новое жилье. Обстановку на месте оценил Ермаганбет Булекпаев.

Фото: акимат Карагандинской области

Дом Натальи Фегиле в Красной Поляне был признан аварийным. Ей уже купили другой, женщина с супругом перевозит вещи.

- Вода пришла 30 марта. Хорошо, что нас оповестили заранее, чтобы мы вещи собирали, скот выводили. Много вещей удалось спасти. Сейчас из старого дома забираем имущество, обустраиваемся в новом. Будем делать небольшой ремонт. Мне все нравится, здесь и комнат больше, чем у нас было. Спасибо, что быстро дали компенсацию! Надеюсь, теперь будем жить спокойно, – говорит сельчанка.

В селе Аксу пострадавшим тоже купили хорошие дома с хозяйственными постройками.

Орынбек Жумажанов в Аксу живет с 90-х. Дом его семьи в этом году сильно пострадал. Новое жильё он уже выбрал.

- Похожая ситуация была в 2015 году, но наш дом не пострадал тогда. В этом году пришел в негодность. Нам разрешили найти себе самим новый дом, мы выбрали. Семья у нас большая. Мы с супругой пенсионеры. С нами сын живет с семьей. У него четверо детей. Очень рады, что не остались один на один со своей бедой, – говорит Орынбек Жумажанов.

Еще одна жительница Аксу – Айдана Бикей – тоже потеряла жилье из-за паводка.

- Наш дом сильно затопило. Он еле стоит, страшно заходить. Все имущество пропало. В нашей семье четверо детей. Мы сами выбрали дом. Он хороший, трёхкомнатный, скоро переедем. Большая благодарность всем, кто активно боролся с паводком и помогал нам, – говорит Айдана Бикей.

Благополучия в новых домах сельчанам пожелала аким области.

- По поручению Президента мы постарались в максимально короткие сроки выплатить всем компенсацию и купить дома. Сегодня я приехал, чтобы лично встретиться с пострадавшими, убедиться, что все поручения выполнены. Надеюсь, в новых домах вам будет комфортно жить. Всех благ! – сказал глава региона.

Также Ермаганбет Булекпаев осмотрел русло реки Шерубай-Нуры. В планах проведение очистки водоема.