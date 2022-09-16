Ремонт на столичном мосту по Сарайшык будут вести до конца октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице на мосту по Сарайшык продолжаются ремонтные работы. Ранее на мосту были обнаружены дефекты в виде выщелачивания бетона накладной железобетонной плиты (дыра). Ремонтные работы завершены на одной части автомобильного моста. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

С 16 сентября до конца октября ремонтные работы будут вестись на другой стороне моста. В связи с чем будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Р. Кошкарбаева до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

В целях удобства на мосту сохранено движение в обе стороны. Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свои маршруты, во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Ремонт моста по Сарайшык проводился более 12 лет назад. Из-за большой проходимости за это время время на мосту образовались трещины, ямы и выбоины. За последние годы в столице отремонтировано и построено более 400 дорог, большая часть из них - в жилых массивах города.

Фото: акимат г.Нур-Султан











