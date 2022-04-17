Ремонт на Петропавловской ТЭЦ-2 пройдет за счет собственников – министр энергетики

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал ремонт и модернизацию Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Б.Акчулаков во время визита в Северо-Казахстанскую область посетил теплоцентраль.

«Посмотрели работы, проверили еще раз. Дорожная карта подразумевает выделение 17,5 млрд тенге для проведения капитального ремонта. Акционерам довели до сведения, что ремонтные работы должны проводиться за счет собственников. Рост тарифов возможен, но он не связан с ремонтом, а со стоимостью угля и транспортными расходами», - прокомментировал министр энергетики.

По словам Б.Акчулакова, на ремонтные работы отводится небольшой срок, поскольку на севере страны отопительный сезон начнется уже через полгода.

«Приезжали инженеры аналогичных станций их других регионов страны. Искали оптимальный вариант ремонта. Наша задача – зайти в зиму с 9 котлами. Технически использовать две трубы можно. Котлы нужно перенаправить. Две трубы выдержат 9 котлов. К сентябрю хотим 7 котлов из ремонта вывести, к концу октября добавить еще два», - сообщил Б.Акчулаков.

На строительство новой трубы понадобится около двух лет. Сейчас рассматривается вопрос об использовании фундамента рухнувшей трубы.

«Если он будет пригоден, возможно сделать наращивание трубы. Вопрос требует аккуратного подхода. Не хотелось бы повторения ошибок. Как только исследовательские работы окончатся, точнее скажем, будет ли она демонтирована и когда», - сказал Б.Акчулаков.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго». Длительное время в Петропавловске наблюдались перебои с отоплением. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 обсуждали на общественном совете области. Его участники опасаются, что восстановительные работы на ТЭЦ не завершатся к началу отопительного сезона. Глава региона отмечал, что против восстановления ТЭЦ за счет повышения тарифов.