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Ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе перенесли на сентябрь

Автор:  
Серик Сабеков
8 Июля 2021, 14:58
Ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе перенесли на сентябрь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Плановый ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе начнется в сентябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планово-предупредительный ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе, который должен был начаться 24 июля текущего года, будет перенесен на сентябрь текущего года», - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве пояснили, что данное решение было принято в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенне-полевых работ.

Ранее сообщалось, что ремонт на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе могут перенести.

«Ремонт на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе планировался в период июль-август этого года. Но с учетом сложившейся ситуации в южных регионах и с учетом баланса на сегодняшний день, мы вместе с «Казмунайгаз» рассматриваем варианты о переносе или нет. В ближайшие дни мы определимся и сообщим дополнительно», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.


Энергетика   Промышленность   Нефть   Минэнерго РК   Нурлан Ногаев  
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