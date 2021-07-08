Ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе перенесли на сентябрь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Плановый ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе начнется в сентябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планово-предупредительный ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе, который должен был начаться 24 июля текущего года, будет перенесен на сентябрь текущего года», - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве пояснили, что данное решение было принято в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенне-полевых работ.

Ранее сообщалось, что ремонт на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе могут перенести.

«Ремонт на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе планировался в период июль-август этого года. Но с учетом сложившейся ситуации в южных регионах и с учетом баланса на сегодняшний день, мы вместе с «Казмунайгаз» рассматриваем варианты о переносе или нет. В ближайшие дни мы определимся и сообщим дополнительно», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.