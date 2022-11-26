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Ремонт на Каспийском трубопроводном консорциуме: будут ли наращивать добычу нефти

26 Ноября 2022, 14:30
Ремонт на Каспийском трубопроводном консорциуме: будут ли наращивать добычу нефти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) работают на сегодня два выносных причальных устройства (ВПУ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр энергетики проинформировал, что работают два ВПУ, а третий - в резерве. Также глава ведомства прокомментировал, будут ли наращивать добычу нефти на фоне того, что два ВПУ уже работают.

«Добыча нефти может наращиваться, но особенность отрасли в том, что она не может каждый год поступательно наращивать добычу. Зависит от готовности инфраструктуры. Во-первых, сами скважины. Во-вторых, пункты подготовки, потому что все это добывается не чистым товаром, а добывается в виде жидкости. Ее нужно подготовить, отделить газ - это целый процесс. Поэтому рост добычи связан со строительством инфраструктуры. То, что мы ожидаем на Тенгизе, как раз то, о чем я говорю. В 2024 году завершается работа по всему проекту. Это позволит увеличить добычу нефти сразу на 12 млн тонн», - пояснил Болат Акчулаков журналистам в кулуарах торжественной церемонии инаугурации Президента РК во Дворце независимости.

Ранее сообщалось, что работы по увеличению пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) планируют завершить в декабре 2022 года.


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