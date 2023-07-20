Ремонт крупнейшей артерии Алматы - проспекта Абая - продолжается

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ремонт по проспекта Абая продолжается: по графику ремонтируется новый участок, прередает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

На сегодняшний день полностью завершены работы по укладке полимерного асфальта по проезжей части и открыто движение на участках от пр. Достык до моста через реку Есентай в западном направлении и от ул. Тлендиева до ул. Ауэзова в восточном направлении.

Начинаются работы на участке от ул. Ауэзова до моста через р. Есентай в восточном направлении. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения с 23:00 20 июля до 6:00 22 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.

В связи с перекрытием проезжей части внесены изменения в схемы движений следующих маршрутов на 21 июля:

№3 - в восточном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№25 - в восточном направлении - просп. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№34 - в восточном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул Сатпаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№57 - в восточном направлении - просп. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№62 - в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Жандосова - до КП «Горбольница №12»; в восточном направлении - начало движения с КП «Горбольница №12» - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме;

№65 - в восточном направлении - пр. Абая - ул. Розабакиева - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№66 - в восточном направлении - ул. Жандосова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина; в западном направлении - без изменений;

№ 80 - в южном направлении - ул. Байзакова - ул. Жамбыла - ул. Муканова - ул. Сатпаева - ул. Манаса - далее по схеме; в северном направлении - ул. Ауэзова - ул. Жамбыла - далее по схеме;

№92 - в восточном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№98 - в восточном направлении - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№118 - в восточном направлении - просп. Абая - пр. Гагарина - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№128 - в восточном направлении - просп. Абая - просп. Гагарина - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

№120а - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Гагарина - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;

ТП25 - в восточном направлении - ул. Маргулана - ул. Момышулы - пр. Абая - ул. Ауэзова - ул. Гоголя - ПКиО; в обратном направлении - без изменений;

ТП5 - в восточном направлении - ул. Саина - разворот на ул. Жубанова - ул. Саина - пр. Абая - ул. Ауэзова - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - ж/д вокзал Алматы-2; В обратном направлении без изменений;

ТП19 - в восточном направлении - КАП3 - ул. Ашимова - пр. Раскулова - ул. Емцова - пр. Райымбека - ул. Утеген батыра - пр. Абая - ул. Ауэзова - ул. Гоголя - ПКиО - ул. Гоголя - ул. Калдаякова - ул. Жибек Жолы - Зеленый базар.

В обратном направлении - без изменений.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы сотрудники патрульной полиции.

Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, а также в приложении 2ГИС.

Напомним, в Алматы впервые ведется укладка асфальта с использованием полимеров в составе. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет вместо нынешних 5 лет эксплуатации.

Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Дорожники просят горожан заранее корректировать свой.