Ремонт карагандинского Дворца культуры горняков завершится в конце августа

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ - Обновлённый Дворец культуры горняков распахнёт свои двери в конце августа. Капитальный ремонт также ждёт клуб в селе Баймырза и Дом культуры посёлка Молодёжного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О планах и проделанной работе за 2020 год управлением культуры, архивов и документации Карагандинской области рассказал на онлайн-брифинге Региональной службы коммуникаций руководитель ведомства Еркебулан Жумакенов.

В Карагандинской области более 600 объектов культуры и архивов. Несмотря на пандемию, культурные учреждения работу не приостановили. Они перешли в онлайн-режим. Сотрудники продолжают участвовать в международных и республиканских конкурсах.

«На фестивале «Рухани қазына – 2021», который был организован Министерством культуры и спорта РК, Карагандинская область завоевала семь призовых мест», – отметил успех карагандинцев Еркебулан Жумакенов.

На сегодняшний день на территории региона находятся 2 700 памятников истории и культуры. Двадцать два из них имеют республиканский статус. Это мавзолей Жошы-хана, некрополь Бегазы, Кызылкентский дворец и др. Осенью этого года откроется Талдинский археологический парк. Будет отреставрирован дом в Каркаралинске, где останавливался Абай. Выделены средства и на реконструкцию здания Степлага в Жезказгане.

«В 2020 году отремонтировано 96 объектов культуры и архивов. В этом году пройдёт капитальный ремонт по проекту «Ауыл – Ел бесігі» клуба села Баймырза Бухар-Жырауского района и Дома культуры посёлка Молодёжного Осакаровского района», – сказал Еркебулан Жумакенов.

Большое внимание уделяется работникам культуры и искусства. В этом году им выдано 30 квартир. В планах 2022 года обеспечить жильём 40 семей. В дальнейшем должны выделить ещё 150–200 квартир.

Если говорить о культурных мероприятиях, то их проведение зависит от эпидемиологической ситуации. А пока в планах Международный театральный фестиваль имени Жаната Хаджиева, республиканский конкурс имени Таттимбета и церемония награждения победителей онлайн-конкурса «Тәуелсіздік: Сөз бен Сурет».

Фото: ekaraganda.kz