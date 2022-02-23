Ремонт и строительство дорог обсудили в акимате Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Проекты по развитию транспортной инфраструктуры обсудили на совещании в акимате Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В совещании приняли участие аким области Ондасын Уразалин, аким города Актобе Асхат Шахаров, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер, директор Актюбинского ОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» Марат Махамбетов, руководители подрядных организаций.
В частности, были обсуждены вопросы реализации проектов по реконструкции автодороги «Актобе - Карабутак - Улгайсын», коридора «Центр - Запад», строительства автомобильной дороги «Западный обход», реконструкции автодороги от моста Илек (село Кирпичное) до автодороги «Актобе - Орск» и Южного обхода.
Подводя итоги совещаний аким области подчеркнул, что все эти объекты имеют высокую значимость для дорожно-транспортной инфраструктуры региона. Ондасын Уразалин поручил держать под особым контролем качество и сроки выполнения работ.
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