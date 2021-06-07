Ремонт главной улицы Майкудука завершат в этом году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде капитальный ремонт главной улицы Майкудука остается в центре внимания. На сегодня там задействовано 85 единиц техники. Темпы и качество дорожных работ в областном центре проинспектировал глава региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работы на улицах Карла Маркса – Магнитогорская в Майкудуке должны завершить в этом году. Напомним, реконструкция одной из самых длинных городских улиц протяженностью почти 11 км идет с прошлого года.

Дорожные строители в настоящее время ведут работы от ТД «Умай» до микрорайона Восток-5. Сейчас идет защита коммуникаций, стабилизация грунта. Начали прокладывать пешеходные дорожки.

Весь ремонт подрядчики планируют завершить осенью. Обустройство, остановки и освещение будут делать после того, как уйдет тяжелая техника.

В ходе рабочей поездки аким области также проверил, как продвигается капитальный ремонт 7-й магистрали. Этот проект был начат в прошлом году. На трассе протяженностью почти 9 км прокладывают новые водопропускные трубы, меняют основание асфальта, с дальнейшим обустройством трех его слоев. Установят опоры освещения.

Заместитель акима города Сабит Оспанов сообщил, что уже сделано больше шести километров, из 15 водопропускных труб осталось уложить две.

Сейчас идет ремонт на участках от улицы Терешковой до Кольцевой развязки и далее – до перекрестка в районе шахты Костенко. Следующее направление – до переулка Стартового.

Женис Касымбек осмотрел, как ремонтируют и улицу Сатпаева. На сегодня по одной стороне дороги работы выполнили и открыли проезд. Вторую сторону обещают завершить до конца июня.

Кроме того, аким области проверил ход строительства новых дорог. В этом году, в частности, должны сдать автодорогу в 14-м микрорайоне протяженностью 5,4 км.

В ходе рабочего объезда Женис Касымбек проинспектировал еще один важный для города проект – строительство третьего тепловывода. Новая 20-километровая магистраль снимет вопрос дефицита тепла в будущем центре Караганды – на Юго-Востоке.

«В настоящее время идет строительство первой насосной станции. Всего их будет четыре. Для тепломагистрали закупили трубы. Ведутся земляные работы. Маршрут проложен от ТЭЦ-3 в обход города, вдоль автодороги за Майкудуком. Магистраль пройдет через нежилые районы, чтобы никому не мешать. Врезаться будем в существующую тепломагистраль в районе Голубых Прудов и Ледового дворца. По договору мы завершим работы в конце 2022 года», – рассказал Сергей Фрик, руководитель проектов.

В завершение объезда Женис Касымбек осмотрел дворы Майкудука, где будут благоустроены детские площадки.