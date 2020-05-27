Ремонт фонтана и реконструкция площадей: как в Семее проходит благоустройство

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее активно ведется работа по благоустройству города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской инфоцентр.

Руководитель городского отдела ЖКХ Амантай Утельбаев в ходе брифинга сообщил, что в городе начинается посадка газонов и цветников. Проводится также плановая работа по стрижке газонов и живой изгороди. При этом продолжается и работа по реконструкции Центрального парка, площади Абая и Мухтара Ауэзова.

При этом на набережной в очередной раз проводятся ремонтные работы по каскадному фонтану. Запуск фонтана планируется уже в июне.

Многих горожан в последнее время волнует также спил деревьев, однако руководитель ЖКХ уверяет: спилу подлежат лишь те деревья, которые изжили свой срок.

«Те деревья, которым требуется, мы спиливаем и проводим санобработку. Есть также случаи, когда к нам обращаются с просьбой спилить дерево перед входными группами. Это делается, если дерево изжило свой срок. В таком случае вместо одного дерева человек должен посадить пять, либо сделать санобрезку. В этом направлении ведем борьбу, хотим сохранить любое насаждение», - заверил Амантай Утельбаев.

Напомним, что в этом году в связи с 175-летием Абая Кунанбаева в Семее планируется провести ряд мероприятий.