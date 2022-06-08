8 Июня 2022 11:29

Ремонт дымовых каналов должен осуществляться спецорганизациями – вице-премьер Роман Скляр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр назвал основную причину несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной причиной несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, в том числе и среди детей, при использовании газа в быту является многочисленные неисправности вентиляционных и дымовых каналов, которыми пренебрегают многие потребители», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в соответствии со статьей 7 Закона РК «О газе и газоснабжении», местные исполнительные органы осуществляют государственный контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей.

«На сегодняшний день для осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением требований безопасной эксплуатации объектов газоснабжения в регионах созданы жилищные инспекции согласно Типовому положению о жилищной инспекции, утвержденному приказом министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года 241. В целях осуществления надзора за соблюдением требований безопасной эксплуатации объектов газоснабжения жилищными инспекциями рассматриваются дела об административных правонарушениях в соответствии со статьей 729 КоАП», - отметил спикер.

Он также сообщил, что согласно Типовому договору технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования коммунально-бытовых и бытовых потребителей, утвержденному приказом министра энергетики РК, техническое обслуживание газопотребляющих систем включает проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения и не предусматривает выполнение работ по прочистке вентиляционных и дымовых каналов.

Работы по ремонту внутридомового газового оборудования и работы, не предусмотренные в Типовом договоре, осуществляются специализированными организациями по заявке потребителя за отдельную плату.