Ремонт драмтеатра в Нур-Султане: «Новому подрядчику поручено не наступать на чужие грабли»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в своем Instagram рассказал, когда закончится капитальный ремонт исторического здания Государственного академического русского театра драмы имени М.Горького, передает МИА «Казинформ».

«Это по праву уникальное место со своей уникальной историей. Но, конечно, за годы существования физически устарел и требовал капитального ремонта. Несмотря на то, что ремонт начался еще в 2018 году, он все еще не завершен. Были коррупционные нарушения, в том числе со стороны подрядчика. Из-за их халатного отношения пострадали сами работники театра, зрители. На данный момент все судебные процедуры завершены. Определен новый подрядчик, которому поручено не наступать на чужие грабли», - сообщил Алтай Кульгинов.

По его словам, капитальный ремонт исторического здания планируется завершить к концу следующего года.

«Помимо обновления залов, ремонта здания, также будут обновлены и приведены в порядок инженерные сети: водопровод, канализация, также система вентиляции, отопление и др.», - отметил аким.

Как признал глава городской администрации, «коллектив театра выступает на площадках других театров и в малом зале самого драмтеатра им. М. Горького, что, несомненно, приносит определенные неудобства самому коллективу театра. По завершении капремонта, историческое здание по сути получит новую жизнь на долгие и долгие годы, а зрители - незабываемые впечатления от постановок!» - пообещал А. Кульгинов.

Аким столицы также поручил выделить более подходящее место коллективам гостеатра танца «Наз» и «Театра кукол», которые сейчас работают в неприспособленных для этого зданиях.

Напомним, 16 июня суд вынес обвинительный приговор в отношении руководителей Русского драмтеатра имени Горького, представителей подрядных организаций и технадзора по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт и реставрацию театра.