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Ремонт драмтеатра в Нур-Султане: «Новому подрядчику поручено не наступать на чужие грабли»

6 Декабря 2021 14:47
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Ремонт драмтеатра в Нур-Султане: «Новому подрядчику поручено не наступать на чужие грабли»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в своем Instagram рассказал, когда закончится капитальный ремонт исторического здания Государственного академического русского театра драмы имени М.Горького, передает МИА «Казинформ».

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«Это по праву уникальное место со своей уникальной историей. Но, конечно, за годы существования физически устарел и требовал капитального ремонта. Несмотря на то, что ремонт начался еще в 2018 году, он все еще не завершен. Были коррупционные нарушения, в том числе со стороны подрядчика. Из-за их халатного отношения пострадали сами работники театра, зрители. На данный момент все судебные процедуры завершены. Определен новый подрядчик, которому поручено не наступать на чужие грабли», - сообщил Алтай Кульгинов.

По его словам, капитальный ремонт исторического здания планируется завершить к концу следующего года.

«Помимо обновления залов, ремонта здания, также будут обновлены и приведены в порядок инженерные сети: водопровод, канализация, также система вентиляции, отопление и др.», - отметил аким.
Как признал глава городской администрации, «коллектив театра выступает на площадках других театров и в малом зале самого драмтеатра им. М. Горького, что, несомненно, приносит определенные неудобства самому коллективу театра. По завершении капремонта, историческое здание по сути получит новую жизнь на долгие и долгие годы, а зрители - незабываемые впечатления от постановок!» - пообещал А. Кульгинов.

Аким столицы также поручил выделить более подходящее место коллективам гостеатра танца «Наз» и «Театра кукол», которые сейчас работают в неприспособленных для этого зданиях.

Напомним, 16 июня суд вынес обвинительный приговор в отношении руководителей Русского драмтеатра имени Горького, представителей подрядных организаций и технадзора по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт и реставрацию театра.

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#Нур-Султан   #Культура  
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