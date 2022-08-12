Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Ремонт дорожного полотна начался в столице по проспекту Мангилик Ел
12 Августа 2022 17:24

Ремонт дорожного полотна начался в столице по проспекту Мангилик Ел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 15 августа движение авто на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар будет перекрыто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана сообщает о начале ремонта дорожного полотна (второй слой асфальтного покрытия) по проспекту Мангилик Ел. В связи с этим, с 12 по 15 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей-Жанибек хандар», - говорится в сообщении управления.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. В ведомстве призвали горожан отнестись с пониманием к проведению ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что часть дорог перекроют в Нур-Султане 14 августа из-за проведения международных спортивных соревнований.


Новости по теме
Участок улицы Акмешит перекрыли на ремонт в Нур-Султане
Эскизы новых школ показал аким Нур-Султана
Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана
Читайте также
Применение Глобального транзитного документа поддерживает РК
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 августа
Участок улицы Акмешит перекрыли на ремонт в Нур-Султане
Определились призеры Кубка Президента РК по хоккею
Бәйге-марафон пройдет в Казахстане
Эскизы новых школ показал аким Нур-Султана
Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана
Дачи не приспособлены для проживания в зимний период – ДЧС Нур-Султана
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив