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    15:51, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Ремонт дорог в Алматы: где пройдут дорожные работы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы рассказали на каких улицах пройдет ремонт дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    План дорожных работ на 24 апреля:

    Алатауский район: улица Момышулы от Райымбека до Монке би, улица Монке би.

    Жетысуский район: мкр Айнабулак, улица Казыбаева и Омарова.

    Ауэзовский район: сквозные проезды улица Утеген Батыра, проспект Райымбека, сквозные проезды мкр 2, улица Толе Би.

    Алмалинский район: улица Алимжанова, улица Бородина, улица Циолковского, улица Богенбай батыра, улица Бекетова, улица Шакарима.

    Наурызбайский район: улицы Айтбаева, Сагдиева, Ниязбекова, Нурпеисова

    Медеуский район: улицы Игишева, Тулебаева, Уалиханова.

    Турксибский район: улица Баймагамбетова, мкр Жас Канат, улица Айтыкова.

    Бостандыкский район: улицы Ходжанова, Шукенова, Байтерек, Байкенова, Сыргабекова и Тимирязева.

    Ранее сообщалось , что ремонтные работы были приостановлены


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    Дороги Алматы
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