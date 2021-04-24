Ремонт дорог в Алматы: где пройдут дорожные работы
План дорожных работ на 24 апреля:
Алатауский район: улица Момышулы от Райымбека до Монке би, улица Монке би.
Жетысуский район: мкр Айнабулак, улица Казыбаева и Омарова.
Ауэзовский район: сквозные проезды улица Утеген Батыра, проспект Райымбека, сквозные проезды мкр 2, улица Толе Би.
Алмалинский район: улица Алимжанова, улица Бородина, улица Циолковского, улица Богенбай батыра, улица Бекетова, улица Шакарима.
Наурызбайский район: улицы Айтбаева, Сагдиева, Ниязбекова, Нурпеисова
Медеуский район: улицы Игишева, Тулебаева, Уалиханова.
Турксибский район: улица Баймагамбетова, мкр Жас Канат, улица Айтыкова.
Бостандыкский район: улицы Ходжанова, Шукенова, Байтерек, Байкенова, Сыргабекова и Тимирязева.
Ранее сообщалось , что ремонтные работы были приостановлены