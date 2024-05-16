Ремонт дорог обойдется Уральску в 8,6 млрд тенге

Общая протяженность автомобильных дорог города Уральска составляет 690,3 км, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 439,6 км дорог (63,7% от общей протяженности дорог), неасфальтированных дорог — 250,7 км (36,3% от общей протяженности дорог), передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

В целях улучшения качества автомобильных дорог в 2024 году запланирован ремонт дорог общей протяженностью 107,6 километра. Запланированы капитальный ремонт на 9,05 км (5 проектов), реконструкция — 4,3 км (5 проектов), средний ремонт — 66,4 км (21 проект), текущий ремонт технологией ANT — 27,8 км (5 проектов). Сумма реализации данных проектов составляет 8,6 млрд тенге.

Фото: акимат Уральска

В этом году будут завершены 8 переходящих с 2023 года объектов, протяженность 18 км.

В конце апреля начался текущий и средний ремонт городских дорог. На сегодня полностью завершен средний ремонт улиц Кызылжарская, Некрасова и Лермонтова, такие же дорожно-ремонтные работы сейчас проводятся по проспекту Назарбаева и улице Алаш. Средний ремонт в первую очередь проводится на главных улицах и улицах с интенсивным движением транспорта.

Фото: акимат Уральска

В этом году запланирован текущий ремонт на более 50 городских улицах, на данный момент такой ремонт завершен на 20 улицах. В этом году в рамках текущих работ также проводится ремонт деформационных швов мостов и ​​ремонт железнодорожных переездов.

Фото: акимат Уральска

В 2024 году запланирован ряд работ по установке и техремонту устройств, регулирующих дорожное движение. Планируется установить компознак «Пешеходный переход» в 10 местах, 20 искусственных дорожных неровностей (ИДН), 7 светофоров с кнопкой вызова пешеходов, 4 светофора на перекрестках улиц, проекционные пешеходные переходы в 5 местах.

Фото: акимат Уральска

На 132 улицах ведутся работы по нанесению дорожной разметки.

— Как вы знаете, в нашем городе объявлена чрезвычайная ситуация в связи с паводком. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий наводнения. Поэтому некоторые проекты по ремонту дорог могут быть не реализованы в этом году, однако мы будем стремиться к максимальному результату, — сообщили в акимате.