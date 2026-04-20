    12:25, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Ремонт дорог начался в аэропорту Алматы

    На территории международного аэропорта Алматы с 20 апреля начнутся работы по обновлению дорожного покрытия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: аэропорт Алматы

    Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, ремонт продлится четыре дня и направлен на улучшение дорожной инфраструктуры. При этом въезд и выезд для транспорта будут полностью обеспечены.

    — Начиная с 20 апреля в течение 4-х дней на территории аэропорта будут проводиться работы по обновлению асфальтного покрытия. Данные работы выполняются с целью улучшения дорожной инфраструктуры, — говорится в сообщении аэропорта.

    Схему и график работ можно посмотреть по ссылке.

    Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

    Напомним, в Казахстане до 2028 года предусмотрена реализация 11 инфраструктурных проектов, среди которых четыре новых аэропорта.

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
