РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:32, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Ремонт дорог: более 17 тысяч казахстанцев обеспечены работой

    ремонт дороги
    Фото: КазАвтоЖол

    К проекту по реконструкции автомобильной дороги «Караганды — Алматы» привлечены 2,5 тысячи человек, а в рамках проекта «Талдыкорган — Усть-Каменогорск» трудятся более одной тысячи человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В целом на проектах по реконструкции и ремонту автодорог республиканского значения задействовано более 9 тысяч человек, порядка 5 тысяч человек ежедневно занимаются вопросами содержания республиканских дорог, порядка 3 тыс. — изготовлением и поставкой дорожно-строительных материалов. Таким образом, в общий процесс обновления автодорожной инфраструктуры вовлечены многочисленные специалисты.

    — Отмечу, что для повышения эффективности реализации проектов по реконструкции транспортных коридоров страны на участках автодорог «Караганда — Алматы», «Атырау — Астрахань», «Актобе — Кандыагаш» и «Талдыкорган — Усть-Каменогорск» введена двухсменная работа, — сказал министр транспорта Марат Карабаев в ходе брифинга с участием журналистов.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Трассы Трудоустройство Ремонт дорог
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!