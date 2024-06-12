Ремонт дорог: более 17 тысяч казахстанцев обеспечены работой

К проекту по реконструкции автомобильной дороги «Караганды — Алматы» привлечены 2,5 тысячи человек, а в рамках проекта «Талдыкорган — Усть-Каменогорск» трудятся более одной тысячи человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

В целом на проектах по реконструкции и ремонту автодорог республиканского значения задействовано более 9 тысяч человек, порядка 5 тысяч человек ежедневно занимаются вопросами содержания республиканских дорог, порядка 3 тыс. — изготовлением и поставкой дорожно-строительных материалов. Таким образом, в общий процесс обновления автодорожной инфраструктуры вовлечены многочисленные специалисты.