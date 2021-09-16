Ремонт до сих пор не завершился в сельских школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в нескольких сельских школах до сих пор не завершился ремонт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях периодически появляется информация о том, что дети вынуждены заниматься в неотремонтированных школах. Работы идут параллельно с учебными занятиями, в школьных коридорах лежит строительный материал.

Тему неоконченных ремонтов обсудили на заседании регионального общественного совета по вопросам образования и науки при филиале партии «Nur Otan». По информации пресс-службы филиала партии, в управлении образования ситуацию объяснили затянувшимися конкурсными процедурами.

«По словам заместителя руководителя управления образования Татьяны Протопоповой, в пяти школах региона продолжается капитальный ремонт, хотя деньги поступили в июне этого года. Работы завершены на 38 объектах, на стадии завершения 9 объектов, на 5-ти ведутся наружные работы. Это Майская средняя школа Акжарского района, Чистовская и Полудинская средние школы района М. Жумабаева, Андреевская школа в Мамлютском и Амандыкская школа в Тайыншинском районах. Планируемые сроки завершения капитального ремонта – конец сентября-начало ноября», - рассказали в пресс-службе.

Представитель управления образования утверждает, что наружные ремонтные работы не влияют на учебный процесс.

Напомним, в августе мы уже рассказывали о проблемах, которые возникают при ремонте школы. Где-то его завершили, а где-то откровенно «убитые» школы даже не планировали ремонтировать. В то же время по количеству выделяемых средств на капитальные ремонты объектов образования, по словам главы региона Кумара Аксакалова, область входит в тройку лидеров по республике.