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    21:16, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ремонт до сих пор не завершился в сельских школах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в нескольких сельских школах до сих пор не завершился ремонт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях периодически появляется информация о том, что дети вынуждены заниматься в неотремонтированных школах. Работы идут параллельно с учебными занятиями, в школьных коридорах лежит строительный материал.

    Тему неоконченных ремонтов обсудили на заседании регионального общественного совета по вопросам образования и науки при филиале партии «Nur Otan». По информации пресс-службы филиала партии, в управлении образования ситуацию объяснили затянувшимися конкурсными процедурами.

    «По словам заместителя руководителя управления образования Татьяны Протопоповой, в пяти школах региона продолжается капитальный ремонт, хотя деньги поступили в июне этого года. Работы завершены на 38 объектах, на стадии завершения 9 объектов, на 5-ти ведутся наружные работы. Это Майская средняя школа Акжарского района, Чистовская и Полудинская средние школы района М. Жумабаева, Андреевская школа в Мамлютском и Амандыкская школа в Тайыншинском районах. Планируемые сроки завершения капитального ремонта – конец сентября-начало ноября», - рассказали в пресс-службе.

    Представитель управления образования утверждает, что наружные ремонтные работы не влияют на учебный процесс.

    Напомним, в августе мы уже рассказывали о проблемах, которые возникают при ремонте школы. Где-то его завершили, а где-то откровенно «убитые» школы даже не планировали ремонтировать. В то же время по количеству выделяемых средств на капитальные ремонты объектов образования, по словам главы региона Кумара Аксакалова, область входит в тройку лидеров по республике.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование
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