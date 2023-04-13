Ремонт автодороги Актобе-Кандыагаш планируют завершить до конца года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ремонт автодороги Актобе-Кандыагаш, начатый в 2021 году, планируют завершить до конца года. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщили представители филиала «Казавтожол» и областного управления пассажирского транспорта и автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Реконструкция дороги Актобе-Кандыагаш идет с 11 по 100 километр. 77,8 километра - это дороги первой категории, 18,2 километра - второй категории, куда входит объездная дорога вокруг города Кандыагаша. Общая длина реконструируемой дороги 96 километров.

«С 7 апреля возобновлены строительно-монтажные работы по реконструкции автодороги «Актобе-Кандыагаш». Работа ведется с 2021 года, планируем сдать дорогу до конца года. Подрядчики работают на двух участках дороги. На первый участок от поселка Бестамак до города Алги выделено 17,8 млрд тенге, на второй участок от села Тамды до города Кандыагаша - 6,3 млрд тенге», - сказал заместитель директора ОФ АО «НК Казавтожол» Курмангазы Исмаилов.

В целом в 2023 году, по словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Рустема Торегалиева, выделено 94,9 млрд тенге на ремонт дорог. Из них 45 млрд тенге выделено на ремонт дорог республиканского значения и 50 млрд тенге - на автодороги местного значения и уличные сети.

«Планируется провести ремонт более тысячи километров дорог, 840 километров из них дороги местного значения и уличной сети. На ремонт дорог в этом году в Актюбинской области выделено 94,9 млрд тенге, в том числе 45 млрд тенге на республиканские дороги и 50 млрд тенге - на дороги местного значения и уличной сети. Всего 192 проекта. На 75 процентов завершено проведение конкурсных процедур», - сказал Торегалиев.