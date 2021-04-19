Ремонт 39 улиц произведут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении городской мобильности Алматы проинформировали, что 19 апреля произведут ремонт на 39 улицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алатауском районе будут отремонтированы: улица Саина от Рыскулова до Райымбека, улица Момышулы от Райымбека до Монке би, улице Монке би от Момышулы до Мамбетова.

Жетысуский район, улицы: Серикова, Ратушного, мкр Айнабулак.

Ауэзовский район: проспект Райымбека, улица Жандосова, мкр Достык, улица Толе Би, мкр Алтын Бесик.

Алмалинский район: улица Артема, Верещагина, Мауленова, Панфилова.

Медеуский район: проспект Достык, улица Горная, Тулебаева, Уалиханова, мкр Самал.

Турксибский район: улица Бартольда, Тренева, Спасская, Некрасова, Клары Цеткиной, Земнухова, Сортировочная.

Бостандыкский район: Хусаинова, Лисянского, 20 линия, Радостовца, Тажибаева, Шмелева.



