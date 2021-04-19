13:30, 19 Апрель 2021 | GMT +6
Ремонт 39 улиц произведут в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении городской мобильности Алматы проинформировали, что 19 апреля произведут ремонт на 39 улицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Алатауском районе будут отремонтированы: улица Саина от Рыскулова до Райымбека, улица Момышулы от Райымбека до Монке би, улице Монке би от Момышулы до Мамбетова.
Жетысуский район, улицы: Серикова, Ратушного, мкр Айнабулак.
Ауэзовский район: проспект Райымбека, улица Жандосова, мкр Достык, улица Толе Би, мкр Алтын Бесик.
Алмалинский район: улица Артема, Верещагина, Мауленова, Панфилова.
Медеуский район: проспект Достык, улица Горная, Тулебаева, Уалиханова, мкр Самал.
Турксибский район: улица Бартольда, Тренева, Спасская, Некрасова, Клары Цеткиной, Земнухова, Сортировочная.
Бостандыкский район: Хусаинова, Лисянского, 20 линия, Радостовца, Тажибаева, Шмелева.