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Ремонт 139 школ завершился в Акмолинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Ноября 2020, 11:55
Ремонт 139 школ завершился в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжаются работы по ремонту и реконструкции организаций образования. В этом году в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости – 2020» и спецпроекта «Ауыл – ел бесігі» выделены денежные средства для 148 объектов образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

По информации пресс-службы управления образования сегодня капитально отремонтировано 28 школ области, текущий ремонт завершился в 111 объектах.

На днях по программе «Дорожная карта занятости» завершился капитальный ремонт здания Зерендинской средней школы. Были проведены работы по благоустройству территории объекта, укладка фигурной бетонной брусчатки перед зданием и во внутреннем дворе. Кроме того, из числа местных жителей трудоустроены 38 человек.

«Кабинеты в школах стали светлее, установленные новые окна удобны для проветривания помещений, что важно именно в период карантинных мер для безопасности детей, новые двери также улучшили общий вид кабинетов. Обновлённый линолеум улучшил эстетический вид», – поделилась учитель Чаглинской средней школы Нурбота Сулейменова.

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Ремонт сельских школ – одно из многих мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения и обеспечение детей достойным образованием. Работы еще в 9 школах области завершатся до конца этого года в соответствии с планом.


Акмолинская область   Образование   Занятость   Регионы Казахстана  
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