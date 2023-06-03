Ремесленники из семи стран участвуют во II Международной выставке в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вторая международная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства проходит в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории культурно-исторического комплекса «Древний Тараз» состоялось торжественное открытие II международной выставки «Тараз - город ремесленников». В выставочных залах художественной галереи, на открытых площадках культурно-исторического комплекса свои работы представили жамбылские ремесленники, а также гости из России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Индии.

В числе гостей - первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров, вице-президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев, председатель Союза ремесленников Казахстана Айжан Беккулова.

В 2022 году Тараз подал заявку на включение во Всемирный список городов-ремесленников, после чего областной центр посетили международные эксперты, которые высоко оценили возможности развития ремесленничества, а также туристический потенциал жамбылского региона. В сентябре стало известно, что Тараз включили во Всемирный список городов-ремесленников. В октябре состоялась I международная выставка «Тараз - город ремесленников», на которую прибыли именитые гости в лице представителей экспертной комиссии Всемирного совета ремесел, президентов ассоциаций ремесленников Казахстана и зарубежных стран. Вице-президент Всемирного совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев вручил акиму Тараза Бахытжану Орынбекову сертификат экспертной комиссии о включении города в список мировых городов-ремесленников. В ярмарке сувенирной продукции участвовали свыше 200 ремесленников из Жамбылской области, России, Бразилии, Нидерландов, Индии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.

На открытии II Международной выставки ремесленников в Таразе Нуржан Календеров подчеркнул, что Тараз первым из городов в Казахстане вошел во Всемирный список городов-ремесленников, и подобные мероприятия позволят повысить узнаваемость и туристскую привлекательность региона, популяризируют отечественное ремесленничество на мировом уровне, создают условия для сохранения и возрождения старинных исчезающих видов ремесленного искусства.

«Тараз издревле считался одним из центров торговли и зарождения ремесленничества на Великом Шелковом пути. Город с 2000-летней историей стал символом тюркской культуры. За этот период один из самых древних городов Казахстана был столицей многих государств и крупным торговым центром Великого Шелкового пути. Нет сомнений в том, что данное событие в полной мере поможет сформировать образ нашего региона как благоприятной территории для туризма», - отметил первый заместитель акима Жамбылской области.

Местные власти планируют проводить масштабные мероприятия по развитию туризма и ремесленничества. Предпринимателей, которые намерены работать в этом направлении, заверили в оказании всесторонней поддержки в реализации проектов в этой сфере.

II международная выставка «Тараз - город ремесленников» завершится 4 июня. В программе мероприятия: ярмарки сувенирной продукции, мастер-классы по рукоделию, конкурсы молодых художников и юных ремесленников, а также туры по историческим местам и достопримечательностям Тараза.