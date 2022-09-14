Религия способствует более гармоничной жизни в обществе - Папа Римский Франциск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Съезде лидеров мировых и традиционных религий Папа Римский Франциск призвал отложить в сторону книги по истории и оставить разговоры, которые слишком долгое время внушали подозрение и пренебрежение к религии, словно она способствует дестабилизации современного общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мир ждет от нас примера живых душ и ясных умов. Он ждет подлинной религиозности. Пришел час пробудиться от фундаментализма, от того, что извращает и разрушает любую веру. Пришел час сделать наше сердце ясным и сострадательным. Пришло время отложить в сторону книги по истории и оставить разговоры, которые слишком долгое время, как и здесь, так и в других местах, внушали подозрение и пренебрежение к религии, словно она способствует дестабилизации современного общества. Здесь хорошо известно наследие государственного атеизма, атеизма, который насаждался десятилетиями, когда произнесенное слово религия уже могло стать проблемой. На самом же деле, религия – это не проблема. Напротив, это часть того, что способствует более гармоничной жизни в обществе», - сказал Понтифик.

Папа Римский Франциск отметил, что мы нуждаемся в религии, чтобы утолить жажду мира в мире и жажду бесконечности, которая живет в сердце каждого человека. Поэтому, как он подчеркнул, главным условием для настоящего человеческого и целостного развития является религиозная свобода.