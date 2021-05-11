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Религиозным объектам разрешили работать в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
11 Мая 2021, 18:00
Религиозным объектам разрешили работать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области главный санитарный врач Асет Жуматаев внес изменения в постановление «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно внесенным изменениям, с 11 мая в регионе возобновят деятельность религиозные объекты. При этом заполняемость должна быть не более 30%, на одного человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров. Ограничения действуют и на открытом воздухе.

Северо-Казахстанская область с 21 апреля находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса. За минувшие сутки прирост составил 12 человек.


Северо-Казахстанская область   Религия   Здравоохранение   Общество   Коронавирус в РК  
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