Религиозные объекты заработают в Алматы с 30 мая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 30 мая возобновят свою деятельность культовые сооружения города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы №32 от 28 мая 2020 года с завтрашнего дня возобновляется деятельность культовых объектов при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Одно из основных требований работы культовых сооружений в условиях карантина - это запрет на проведение коллективных религиозных мероприятий. В частности, пятничные молитвы, субботние и воскресные службы, собрания прихожан для воспевания святых имен и другие виды коллективных богослужений. Ограничения приняты во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, во время богослужений все священнослужители обязаны носить маски и медицинские перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также в культовые сооружения не будут допущены прихожане без масок и с признаками острых респираторных заболеваний - повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания.

Допущенные к религиозным мероприятиям прихожане не должны находится более 15-20 минут внутри культового сооружения.



