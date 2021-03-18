Религиозные объекты в ЗКО будут работать с заполняемостью не более 30 %

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Религиозным объектам в Западно-Казахстанской области разрешено работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача «Об усилении ограничительных карантинных мер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы-пик, наличие кондуктора, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установкой в доступных местах санитайзеров с кожным антисептитком, заполняемость по числу посадочных мест) в регионе разрешена при соблюдении требований ГГСВ РК № 67.

Религиозным объектам (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие) разрешено работать с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя. Запрещается проведение массовых коллективных мероприятий (жума намаз, религиозных обрядов и других).

А продовольственные и непродовольственные открытые рынки будут работать согласно графику с 09.00 часов до 17.00 часов при соблюдении требований Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» от 25 декабря 2020 года №67 (далее- ГГСВ РК № 67), их работа приостанавливается в воскресные дни.

Работа продовольственных и непродовольственных крытых рынков (график работы с 09.00 часов до 17.00 часов), будет организована с соблюдением требований ГГСВ РК №67, с приостановлением работы в субботние и воскресные дни.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .