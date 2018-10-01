Религиозные группировки используют малограмотных людей - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во все времена религия остается неотъемлимой частью политики и международных отношений, заявил председатель Сената Парламента РК, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последнее время в мире произошли колоссальные перемены, изменившие геополитическую и геоэкономическую обстановку. На этом фоне обострились такие чувствительные темы, как социальное неравенство, межэтническая и межрелигиозная нетерпимость. Противопоставление различных вероисповеданий, свершение деяний под видом «поиска Бога» создали новые очаги напряженности и открытых конфликтов. Псевдорелигиозные ценности, прикрываемыми под ложными лозунгами стали смертоносным оружием в руках идеологов террора. Умело спекулируя на культурных и религиозных отличиях и пользуясь малограмотностью социально уязвимых слоев населения, деструктивные силы создали фанатичную среду среди своих последователей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По словам руководителя Секретариата, гоняясь за резонансными новостями в попытке привлечь аудиторию, средства массовой информации существенно способствовали распространению вируса нетерпимости и ненависти к представителям других вероисповеданий в обществе. Именно поэтому сейчас как никогда значительна роль духовных лидеров, которые могут пролить свет на истинную суть религии, посвященную созиданию, а не разрушению. Только духовное и нравственное и просвещение, раскрывая исконный смысл веры, способно укрепить толерантность и сплоченность любого гражданского общества.

«Дальнейшее обеспечение диалога и согласия лидеров мировых и традиционных религий и их последователей в этих сложных условиях является важнейшей доминантой долгосрочной стабильности на планете. В этом смысле абсолютно открытая для равноправного диалога платформа Съезда лидеров мировых и традиционных религий демонстрирует свою востребованность и ценность»,- сказал Касым-Жомарт Токаев.







Напомним, 10-11 октября пройдет VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В открытии Съезда примут участие президент Сербии Александр Вучич и Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Председателем на заседании выступит Глава государства Нурсултан Назарбаев.

Автор: Арман Аскаров

Перевод: Сабина Биржанова