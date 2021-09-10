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Религиозную литературу в Интернете продавала жительница Актюбинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Сентября 2021, 14:55
Религиозную литературу в Интернете продавала жительница Актюбинской области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Жительница Айтекебийского района наказана за незаконную торговлю религиозными книгами в Интернете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

32-летняя сельчанка опубликовала на своей странице в Интернете объявление о продаже религиозных книг. Данный факт был установлен сотрудниками полиции при мониторинге интернет-сайтов. Отметим, что действия продавца книги с религиозным содержанием квалифицировали по пункту 3 части 1 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания».

По решению суда от 9 сентября 2021 года за совершение административного правонарушения женщину признали виновной и назначили административный штраф в размере 50 МРП.

«Для распространения религиозной литературы необходимо получить соответствующее разрешение от местных исполнительных органов посредством оказания государственных услуг. По данному факту изъятая религиозная литература прошла религиоведческую экспертизу и была установлена религиозная принадлежность. Гражданке запретили распространять религиозную литературу», - пояснили в ДП.

Сотрудники полиции продолжают в рабочем порядке мониторить социальные сети и торговые интернет-площадки с целью выявления фактов незаконной продажи религиозной литературы.

Напомним, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы за незаконную продажу культовых книг: 50 МРП – на физических лиц и 200 МРП – на юридических лиц.


Актюбинская область   Борьба с преступностью   Религия   Общество  
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