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Религиозную грамотность населения повышают в столице

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Июня 2021, 20:53
Религиозную грамотность населения повышают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице члены информационно-разъяснительной группы на системной основе проводят работу по повышению религиозной грамотности населения, разъяснению государственно-конфессиональной политики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В рамках реализации требований Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 – 2022 годы столичный Центр изучения религий проводит информационно-разъяснительную работу, направленную на разъяснение государственно-конфессиональной политики, а также повышение правовой и религиозной грамотности населения.

Только за прошедшую неделю информационно-разъяснительной группой по вопросам религии проведено 27 встреч с более чем 500 жителями столицы. Встречи были организованы для сотрудников правоохранительных органов, пожарных частей, работников КСК, а также для студентов колледжей города.

Так, были проведены разъяснительные лекции на такие актуальные темы, как «Риторика деструктивных религиозных организаций», «Традиционные и нетрадиционные религиозные течения», «Методы вербовки деструктивных религиозных организаций в Интернете» и др.

В завершение встреч слушатели получили раздаточный материал по разъяснению сущности деструктивных религиозных течений, определению термина светскости Республики Казахстан, о горячей линии «iKomek-109», списки террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории РК, информацию о конфессиональной палитре в городе Нур-Султане, а также выдержки из нормативно-правовой базы РК.

В ходе лекций слушатели имели возможность задать интересующие вопросы и получить квалифицированные ответы от специалистов.


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