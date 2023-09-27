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    17:10, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Религиозного радикала задержали в ЗКО

    религиозный радикал
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции задержал жителя Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Он подозревается в распространении в социальных сетях агитационных материалов международных террористических организаций. Задержанный ранее уже был судим за террористическую деятельность. В ходе следственных действий по месту его проживания изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства, — отметили  в пресс-службе КНБ.

    В отношении указанного лица проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

     

    Теги:
    КНБ Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью
    Автор
    Гульмира Байзакова
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