Религиозного радикала задержали в ЗКО

КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции задержал жителя Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Он подозревается в распространении в социальных сетях агитационных материалов международных террористических организаций. Задержанный ранее уже был судим за террористическую деятельность. В ходе следственных действий по месту его проживания изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства, — отметили в пресс-службе КНБ.

В отношении указанного лица проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.