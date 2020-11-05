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Религиозное объединение нарушило карантин в Атырау
5 Ноября 2020 21:51
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау сотрудники полиции выявили нарушение карантинных ограничений со стороны одного из местных религиозных объединений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Члены объединения, а это около 40 человек, собравшись в коттедже, расположенном в микрорайоне Атырау. Провели религиозный обряд, после чего устроили массовое чаепитие. Собранные материалы по факту нарушения переданы в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для составления административного протокола по 425-ой статье КоАП РК», - сообщили в пресс-службе ДП области.
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