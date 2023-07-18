Рельсы на 5 млн тенге похитили в двух регионах Казахстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - При координации главной транспортной прокуратуры управлениями по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности департамента полиции на транспорте проводится работа по выявлению хищений материалов, предназначенных для улучшения состояния ж/д путей, передает МИА «Казинформ».



Наряду с фактом особо крупного присвоения таких товаров в Карагандинском отделении АО «НК «КТЖ» установлено еще одно воровство в составе группы лиц в Жамбылском регионе.

«На данном участке всего зарегистрировано 17 эпизодов с ущербом на общую сумму свыше 5 млн тенге. По версии следствия, 13 краж из этого списка укрывались от учета должностными лицами полиции на станции «Тараз», - сообщили в главной транспортной прокуратуре.

Отмечено, что в основном похищены более 5 тыс единиц скреплений «ФОССЛО» на действующих ж/д линиях. Эти ключевые детали предназначены для надежного соединения рельсов с его основанием и обеспечивают безопасность высокоскоростного движения.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.