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Рельсы на 11 млн тенге похитил житель Карагандинской области

18 Августа 2021 01:43
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Рельсы на 11 млн тенге похитил житель Карагандинской области

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Рельсы на 11 млн тенге похитил житель Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В отдел полиции города Сатпаева поступило сообщение, что в районе одного из предприятий неизвестный похитил рельсы. Сумма ущерба составила 11,3 млн тенге.

Оказалось, кража рельс произошла с железнодорожных путей, которые давно не использовались, но они находились на балансе предприятия. Кроме того, не исключалось, что железная дорога все же будет включена в производственный цикл.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 38-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснил, что посчитал железнодорожные пути заброшенными, и решил получить личную выгоду, частично демонтировав их. А похищенные рельсы злоумышленник сдал на металлолом. Ведется расследование.


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#Карагандинская область   #МВД РК  
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