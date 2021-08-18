-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:00
-
-
-
-
Рельсы на 11 млн тенге похитил житель Карагандинской области
САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Рельсы на 11 млн тенге похитил житель Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции города Сатпаева поступило сообщение, что в районе одного из предприятий неизвестный похитил рельсы. Сумма ущерба составила 11,3 млн тенге.
Оказалось, кража рельс произошла с железнодорожных путей, которые давно не использовались, но они находились на балансе предприятия. Кроме того, не исключалось, что железная дорога все же будет включена в производственный цикл.
Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 38-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснил, что посчитал железнодорожные пути заброшенными, и решил получить личную выгоду, частично демонтировав их. А похищенные рельсы злоумышленник сдал на металлолом. Ведется расследование.
- Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области
- Карагандинцев призывают вовремя приобретать уголь
- Звонок из банка: 120 человек обманули мошенники в СКО
- Стену подвала жилого дома проломил серийный вор в Караганде
- В ВКО более 200 неплательщиков алиментов объявлены в розыск
- Китайскую вакцину Vero Cell доставили в Карагандинскую область
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана