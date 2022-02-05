«Реквием» возвращается в афишу «Астана Опера» спустя семь лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одухотворенное, экспрессивное сочинение «Реквием» Дж. Верди, поражающее своей мощью, представят на сцене Большого зала «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В нем примут участие известные мастера оперной сцены – Жупар Габдуллина и Медет Чотабаев, а также прекрасные исполнители Татьяна Вицинская и Шынгыс Расылхан. Прославленный хор и симфонический оркестр «Астана Опера» выступят под управлением Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдина.

«Исполнение «Реквиема» Джузеппе Верди – всегда большое музыкальное событие. Это произведение, написанное для четырех солистов, хора и оркестра, требует особой слаженности звучания, тонкости нюансировки. В последний раз мы представляли его в 2015 году. Сочинение действительно масштабное, величественное, оно является одним из самых известных шедевров мировой классики», - подчеркнул маэстро А. Мухитдин.

Знаменитое сопрано Заслуженный деятель Казахстана Жупар Габдуллина уже блистала в этом произведении, но для всех остальных ее партнеров по сцене это будет дебютное выступление.

«Я впервые исполню эту очень красивую, но в тоже время, сложную партию, она известна своей арией Ingemisco. Для меня это будет новый опыт и огромное удовольствие – прикоснуться к творению маэстро Дж. Верди. В процессе подготовки, я сталкивался со многими трудностями, которые касались техники вокала, но одновременно это было интересно», - подчеркнул ведущий солист «Астана Опера», Заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев.

Уникальность этого исполнения заключается в том, что публике представят увеличенный до 120 человек состав артистов хора.

«Джузеппе Верди – автор гениальных опер, поэтому его «Реквием» написан практически в оперном стиле. Впервые он был исполнен 22 мая 1874 года в Милане, и с тех пор эта музыка стала очень популярной и узнаваемой. Для всех участников этого произведения требуется огромное исполнительское мастерство, и хор не является исключением, потому что здесь есть арии, дуэты, терцеты, квартеты, ансамбли. Мы слышим, что отдельно звучит хор и хоровой ансамбль вместе с солистами. Кроме того, оркестровые партии тоже написаны как для оперы, то есть все, что любил Дж. Верди в своем творчестве, нашло свое отражение в этом произведении. Мы начали репетиции в начале декабря, готовимся к нему очень серьезно. С нами также выступает «Студенческая хоровая капелла» КазНУИ под руководством лауреата международных конкурсов Батыржана Смакова. Молодые, энергичные ребята, на мой взгляд, показывают очень хороший уровень», - отметил главный хормейстер «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

«Реквием» Дж. Верди – это та музыка, не влюбиться в которую невозможно. Семь частей мессы на латинский текст воссоздают огромный мир человеческого переживания таинства жизни и смерти. В этом произведении нашли свое отражение такие образы, как счастье существования, любовь и красота, смирение и надежда, мудрое озарение стоящего на грани двух миров человека.

«Реквием» Дж. Верди, наряду с «Реквиемом» В.А. Моцарта является одним из самых исполняемых сочинений этого жанра.

Зрителей ждут в «Астана Опера» в воскресенье 13 февраля. Начало концерта в 17:00.