Реку Жайык чистят от мусора и деревьев

Мусор и коряги, приносимые течением в г. Атырау, оперативно извлекаются сотрудниками ТОО «Спецавтобаза», передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

С 27 мая специалисты извлекают деревья, принесенные течением, на участках от железнодорожного моста до микрорайона Жилгородок. Специальная техника имеется в достаточном количестве, трое сотрудников контролируют участки реки на катере.