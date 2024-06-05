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    19:16, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Реку Жайык чистят от мусора и деревьев

    Реку Жайык чистят от мусора и деревьев
    Фото: кадр из видео оперштаба по ЧС Атырауской области

    Мусор и коряги, приносимые течением в г. Атырау, оперативно извлекаются сотрудниками ТОО «Спецавтобаза», передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    С 27 мая специалисты извлекают деревья, принесенные течением, на участках от железнодорожного моста до микрорайона Жилгородок. Специальная техника имеется в достаточном количестве, трое сотрудников контролируют участки реки на катере.

    — Если на берегу реки скапливается большой объем деревьев, прибывших по течению, то на их очистку привлекаются дополнительные силы. В случае невозможности извлечь деревья, мы их отправляем по течению реки. Таким образом, делаем все для беспрепятственного пропуска воды к морю, — рассказала руководитель управления ТОО «Спецавтобаза» Кулянда Ажигалиева.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Оперштаб
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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