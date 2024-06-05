Реку Жайык чистят от мусора и деревьев
Мусор и коряги, приносимые течением в г. Атырау, оперативно извлекаются сотрудниками ТОО «Спецавтобаза», передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
С 27 мая специалисты извлекают деревья, принесенные течением, на участках от железнодорожного моста до микрорайона Жилгородок. Специальная техника имеется в достаточном количестве, трое сотрудников контролируют участки реки на катере.
— Если на берегу реки скапливается большой объем деревьев, прибывших по течению, то на их очистку привлекаются дополнительные силы. В случае невозможности извлечь деревья, мы их отправляем по течению реки. Таким образом, делаем все для беспрепятственного пропуска воды к морю, — рассказала руководитель управления ТОО «Спецавтобаза» Кулянда Ажигалиева.