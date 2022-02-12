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вчера 23:00
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Реку Сазды в Актобе очистят от камыша
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе планируют очистить русла реки Сазда от камыша. Вопросы расчистки реки были рассмотрены в ходе совещания в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Река Сазда протекает через центр города, однако последние годы ее русла зарастают камышом и река мелеет.
На сегодняшний день проведены работы по расширению и укреплению реки Сазда на промежутке от моста Южного обхода до реки Илек, что составляет около 80% участка.
В 2020 году были пробурены 4 скважины для поддержания уровня воды, в прошлом году проведены земляные работы на площади более 1 километра участка для пропуска воды в сторону города Актобе. От камыша была расчищена площадь в 3000 квадратных метров. Данные работы были проведены для заполнения русла реки от проспекта Санкибай-батыра до проспекта К. Нокина.
Аким области Ондасын Уразалин поручил детально разобраться в проблеме, изучить водопотери и в течение месяца начать работу по очистке берегов от камыша.
«Необходимо принять все меры для того, чтобы наполнить канал водой,
чтобы она не пересыхала и не источала неприятный запах. Нужно провести
анализ и выяснить, где есть вода, где имеются подпоры, незаконные
дамбы, которые нужно убирать», - сказал Ондасын Уразалин.
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