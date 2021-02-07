Реку Кигач вскрыли ото льда в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Реку Кигач, протекающую в Курмангазинском районе Атырауской области на границе с Астраханской областью России, вскрыли ото льда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Курмангазинского районного акимата, аномально тёплая погода в конце января внесла коррективы в действия спасателей. Подтаявший лёд на реке Кигач, на который выходят рыбаки, стал потенциально опасным. Было принято решение отправить на реку теплоход «Бодрый» и лёд расколоть. В феврале раньше лед на Кигаче никогда не вскрывали.

Тем временем синоптики сообщают, что на территорию Атырауской области вновь не на долго возвращаются морозы.