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    13:52, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Реку Кигач вскрыли ото льда в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Реку Кигач, протекающую в Курмангазинском районе Атырауской области на границе с Астраханской областью России, вскрыли ото льда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Курмангазинского районного акимата, аномально тёплая погода в конце января внесла коррективы в действия спасателей. Подтаявший лёд на реке Кигач, на который выходят рыбаки, стал потенциально опасным. Было принято решение отправить на реку теплоход «Бодрый» и лёд расколоть. В феврале раньше лед на Кигаче никогда не вскрывали.

    Тем временем синоптики сообщают, что на территорию Атырауской области вновь не на долго возвращаются морозы.


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    Атырауская область Погода МЧС
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